Un nuovo patto tra Europa e Usa per imparare a governare l’IA

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE promette sviluppi che, ad oggi, riusciamo solo ad abbozzare. Per un paese che subisce l’inesorabile calo demografico, con un’economia strutturata su piccole e medie imprese,promette, in principio, significativi aumenti di produttività in grado di generare un salto discreto nei nostri standard di benessere. Nel rapporto suldi recente presentato da Microsoft al Policy Observatory della Luiss School of Government l’aumento di produttività nei prossimi decenni varrebbe, solo per l’Italia, sino a 312 miliardi di euro l’anno, pari al 18 per cento del suo Pil. Certo, l’Italia è ultima fra le economie G7 per investimenti in ricerca e sviluppo e non solo per difetto di investimenti pubblici. Questo non vuol dire, tuttavia, che è rimasta inerte negli anni recenti. Il programma strategico per l’intelligenza artificiale ...