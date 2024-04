Traffico di droga | blitz all’alba | eseguite 24 misure cautelari l’operazione della Dda di Perugia ha riguardato anche la provincia di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nelle prime oremattina, un’importante operazione antiè stata condotta dai carabinieri di, illuminando con i farigiustizia le ombre deldi sostanze illegali che avvolgevano l’Umbria e parteToscana. L’azione ha visto l’impiego di numerose squadre dell’Arma, che hanno lavorato in sinergia per assicurare alla giustizia i membri di un’organizzazione criminale dedita aldinon si è limitata al solo territorio perugino ma si è estesa, con una coordinazione impeccabile,nelle province di Caserta, Latina, Varese e, in Toscana, nelle province di, Lucca e Pisa. Questa vasta rete d’intervento testimonia la complessità ...