Simeone | “Euro 2032 si farà anche a Napoli | al Maradona | senza avere l’ok …”

(Di lunedì 8 aprile 2024): ”Voglio tranquillizzare i tifosi e dire che indipendentemente dal presidente Aurelio De Laurentiis, così come vale per gli americani di Roma, gli americani del Milan e i cinesi dell’Inter, glipei delsi faranno, ale il benestare dei presidenti, in questo caso De Laurentiis” Nino, consigliere del Comune di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Bordocampo”, sulle frequenze di Radio Capri. Queste le sue parole sue sullo Stadio: “Le ultime parole di De Laurentiis sono un ennesimo proclamo” “Le ultime parole di De Laurentiis ...