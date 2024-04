Scatta la manutenzione delle strade bianche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) A Osimo è in corso lacosiddette, un impegno dell’amministrazione comunale rivolto allesecondarie del territorio. Le vie Capanne, Santa Paolina, Mucciolina, Montecerno, traversa di via San Valentino,vie Montegalluccio, Abbadia, Fontanelle di Abbadia e San Giovanni sono quelle interessate. "Osimo conta 270 chilometri di. Il Comune ogni anno ha elaborato un Piano asfalti per sistemare e asfaltare quelle più ammalorate. A breve partirà anche il maxi appalto per le asfaltature da un milione di euro", dice il sindaco Pugnaloni. I lavori si concentreranno su diverse arterie anche ad alta percorrenza.