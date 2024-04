Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro | morto 17enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un terribile incidente stradale ha avuto luogo nella serata di domenica 7 aprile ad Alassio, in provincia di Savona. Un giovaneoriginario di Albenga èinfatti dopo aver perso ilsuaed essersitoun.Leggi anche: Mirco muore ina 34 anni: famiglia distrutta, anni prima padre, sorella e fratello morti in diversi schianti Al momento non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente che si è verificato poco dopo la mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava in sella alla suasulla via Aurelia, quando ne avrebbe perso improvvisamente il, andando poi a sbattere poco ...