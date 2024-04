Maturità 2024 | domanda commissari esterni | le info utili Le risposte alle vostre domande QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Martedì 9 aprile alle 15 | 30

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le commissioni per l'esame disono in via di formazione! La circolare ufficiale è stata pubblicata e la sessione d'esame inizierà il 19 giugnocon la prima prova scritta. C'è tempo fino al 12per presentare la propria candidatura comeo o presidente di commissione. Lepossono essere inviate online tramite il sistema POLIS. L'articolo .

Fino al 12 aprile sono aperte su Polis Istanze online le domande per partecipare alle commissioni d'esame di Maturità 2024 in qualità di presidente e commissari esterni. Le commissioni saranno ... (orizzontescuola)

Il 19 giugno prenderà il via l'esame di Maturità 2024 con la prima prova scritta, seguirà la seconda prova e poi gli orali. In caso di assenza dei commissari gli stessi devono essere sostituiti e ... (orizzontescuola)

Maturità 2024, come si svolge il colloquio Cosa predisporre nel documento del 15 maggio La guida per la Commissione: L'Ordinanza ministeriale 55/2024, all'articolo 10, dà indicazioni ai docenti sulla elaborazione del Documento di classe e ne conferma, come già avvenuto negli anni scorsi, la data del 15 maggio come scadenza, secondo quanto ...

