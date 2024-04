Masters 1000 Montecarlo | preoccupano le condizioni di Alcaraz | è ancora dolorante all’avambraccio destro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) I giorni passano ma ledi Carlosnon migliorano. Il tennista spagnolo, che già lo scorso anno non prese parte aldiper infortunio, rischia di doversi ritirare anche stavolta. Al momento, ovviamente, il “se” è d’obbligo, ma le notizie che arrivano dal Principato di Monaco non lasciano ben sperare. Secondo quanto riportato dalla tv canadese ‘TVA Sports‘ – particolarmente interessata alledivisto che al secondo turno dovrà sfidare Felix Auger-Aliassime -, l’ex numero uno al mondo ha colpito pochissimi dritti nel suo allenamento odierno e nessuno in maniera potente. “Visibilmenteavvolto in una benda, ...