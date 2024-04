«Ma non rinnego il mio passato» | ha detto Luce Caponegro poco prima di partire come naufraga per l' Honduras

(Di lunedì 8 aprile 2024) Oggi, lunedì 8 aprile, prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta (per lavolta) da Vladimir Luxuria. Tra i nomi del cast in molti sono rimasti colpiti dalla presenza di Selen (vero nome), ex attrice porno. Vladimir Luxuria, dalla lotta per i diritti al desiderio di adozione X Leggi ...

Luce Caponegro in arte Selen: “Mi metto in gioco all’Isola dei Famosi ma non rinnego il porno” - L'ex attrice del mondo del porno si rilancia con L'Isola dei Famosi, da lunedì 8 su Canale 5: "Ma non rinnego il mio passato" ...fanpage

"Dopo anni da imprenditrice mi rimetto in gioco all'Isola" - Nessuno glielo ha imposto, poteva scegliere di farsi chiamare solo Luce. Ma in passato è stata anche Selen, la famosissima attrice hard e lei non lo rinnega. Lei è tutte e due le donne. E adesso che ...ilgiornale

Un restyling a tutto diesel (e non solo) - Il motivo Di certo non rinnegare la strategia industriale di elettrificazione Plan S, bensì offrire il giusto propulsore per ogni esigenza di utilizzo: nei prossimi mesi, la gamma si amplierà con ...quattroruote