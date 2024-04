Luigi Lo Cascio mercoledì 10 aprile a San Daniele

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’Associazione LeggerMente e il Circuito ERT presentano una serata speciale inserita sia nella proposta della 20a stagione di LeggerMente sia nella rassegna In Scena! del cartellone teatrale di Sandel Friuli.10, alle 20.45, all’Auditorium delle Scuole Medie di SanLosarà il protagonista di Storielle per granchi e scorpioni, titolo preso a prestito dal libro di racconti scritto dallo stesso Loed edito da Feltrinelli esattamente un anno fa. PerLoè un ritorno a LeggerMente, dove era stato ospite nell’agosto del 2008 per raccontare “il suo modo di leggere”, l’importanza della lettura nella sua vita professionale ma anche in quella personale. ...