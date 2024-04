Lucchese-Arezzo 1-1 | vittoria sfumata a una manciata di minuti dalla fine

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile – Sfuma ad unadilanel derby di Lucca per l'. Yeboah riacciuffa gli amaranto proprio nel finale dopo che il cavallino era passato in vantaggio poco prima con Risaliti. Un pari che nel complesso è giusto per quello che si è visto in campo e che comunque tiene a distanza una diretta concorrente playoff, mentre per i rossoneri è un punto che serve a poco. L'può ringraziare Trombini che para un rigore nella prima frazione e la traversa che salva la squadra di Indiani nella ripresa. Resta, comunque, il rammarico per non aver gestito il vantaggio subendo una rete evitabile. Senza Mawuli squalificato, Masetti e Bianchi infortunati, Indiani rivoluziona la linea difensiva rispetto alla gara ...

Ecco le informazioni sulla data , l' orario , la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Arezzo , match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 .

Un pari che allontana la zona play off - La Lucchese fa 1-1 con l'Arezzo in uno scontro diretto per i play off, nel primo tempo sbaglia un rigore con Rizzo Pinna e nella ripresa va sotto con un gol dell'ex Risaliti, ma in extremis trova il p

