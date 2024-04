Le immagini satellitari mostrano l’ombra dell’eclissi solare totale dallo spazio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un’inedita prospettivaUn satellite meteorologico americano ha recentemente immortalato l’incredibile movimento deldella luna che ha attraversato il Nord America durante l’eclissiavvenuta lunedì. Dettagli rivelati dalleLeoffrono una prospettiva unica e mozzafiato, mostrando in modo chiaro e dettagliatoproiettata dalla luna sulla Terra. Uno spettacolare evento celeste L’eclissiè sempre un momento di grande fascino per gli appassionati di astronomia, ma vederlo dall’alto, grazie alle...

l'esercito di Zelensky non si difende più e le forze russe continuano a ottenere piccoli ma rapidi guadagni al di fuori della città di Avdiivka, nell’ Ucraina orientale, in parte attribuibili alla ... (ilgiornaleditalia)

L'esercito di Zelensky non si difende più e le forze russe continuano a ottenere piccoli ma rapidi guadagni al di fuori della città di Avdiivka, nell’ Ucraina orientale, in parte attribuibili alla ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 6 aprile 2024 – Il ruolo della Cina nella guerra in Ucraina sotto la lente degli Stati Uniti. Washginton avrebbe messo in guardia gli alleati sul fatto che Pechino sta intensificando il suo ... (quotidiano)

Come gli Houthi hanno causato un blackout di internet - Milioni di persone sono finite offline dopo il danneggiamento di tre cavi nel Mar Rosso, probabilmente provocato indirettamente dall'attacco a una nave da parte dei ribelli yemeniti ...wired

La Cina fornisce alla Russia ingegneria geospaziale per la guerra in Ucraina - MeteoWeb Gli Stati Uniti hanno avvisato gli alleati che la Cina ha intensificato il suo sostegno alla Russia, incluse informazioni geospaziali, per aiutare Mosca nella sua guerra contro l’Ucraina. Tra ...informazione

Acquista da 0.7€/sett - Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la Cina ha fornito alla Russia immagini satellitari per scopi militari. Il comandante in capo delle forze armate ucraine, ...lastampa