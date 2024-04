In piazza Cavour consulenti del lavoro e anche un videogioco per orientarsi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ancona, 8 aprile 2024 – Prosegue ad Ancona, con il quinto appuntamento del suo percorso, il tour "Ilviaggia con noi! Un tour per l'orientamento, la legalità e la sicurezza", dopo le tappe precedenti a Napoli, Cosenza, Bari e Pescara, che hanno visto la partecipazione di oltre 2mila ragazzi e ragazze. Organizzato dalla Fondazioneper il, l'obiettivo principale di questo viaggio, che percorrerà 19 città italiane in totale nel mese di aprile, è quello di “fornire una direzione ai giovani sulle opportunità locali presenti e sulle competenze più richieste dalle aziende, promuovendo al contempo i valori della legalità e della sicurezza sul posto di”. La manifestazione, che conta il patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine deidele di ...

