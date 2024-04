Il «Ticket d' ingresso» | ultima arma contro il troppo-turismo che non funzionerà

(Di lunedì 8 aprile 2024) Troppi turisti. E così arriva ildia Venezia, la tassa di sbarco a Capri, maxi-Ztl a Firenze e le imposte di soggiorno aumentano un po’ ovunque. Quindi non vogliamo i turisti nelle città del Bel Paese, ma poi quando i numeri scendono (per la crisi, per il maltempo o altro) è subito allarme? Cosa vuol dire “troppi turisti”? Chi sono i “troppi”? A guardare i dati ilin Italia sta proprio bene: nel 2023 ha fatto registrare un incremento del 10%, con oltre 445 milioni di presenze e un giro d’affari da 84 miliardi di euro. E i turisti del lusso hanno speso nel nostro Paese 7,7 miliardi di euro. Ma, lamentano soprattutto le città d’arte, “bisogna salvare” dall’assalto turistico eccessivo. E allora vediamo cosa è stato pensato e pianificato finora. Partiamo dalle imposte di soggiorno. Queste colpiscono i turisti che ...

(Adnkronos) – L’Indonesia attende i risultati delle elezioni e nel frattempo a Bali entra in vigore il ticket d’ingresso . Da oggi i turisti stranieri dovranno sborsare 150.000 rupie, l’equivalente ... (italiasera)

Il 25 aprile inizia il test per visitare il centro storico di Venezia con il ticket : quali sono state le parole del sindaco, Luigi Brugnaro, i costi e gli obiettivi della misura (ilgiornale)

Arrivano le nuove Tasse contro il turismo d?assalto. A Venezia debutterà il prossimo 25 aprile, Festa della Liberazione, il biglietto di ingresso di 5 euro: una tassa di entrata per i... (ilmessaggero)

L’assalto dei turisti Ticket di ingresso come a Venezia - Tantissimi turisti in città e sul lago per l’inizio della stagione che negli ultimi anni è letteralmente esplosa. Alle presenze di italiani e stranieri che pernottano negli hotel si aggiungono quelle ...laprovinciadicomo

