DAZN nomina Novokreshchenova per strategia di fruizione dei contenuti gratuiti in app

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tutta la Serie A TIM è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora., la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, annuncia ladi Elenacome prima Senior Executive alla guida delladideiin app.Nel suo nuovo ruolo, Elena guiderà lo sviluppo del segmento free in, che diventerà una parte fondamentale dell'offerta dell'OTT e un fattore chiave di crescita del business. Estendendo la portata dianche al di là dell'abbonamento premium a pagamento, la modalità gratuita aprirà nuove opportunità ai titolari dei diritti e agli utenti, arricchendo le rispettive esperienze e ampliandone il ...

