Catania | vasta operazione della Polizia Locale a venditori ambulanti in strada | irregolari

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Il Corpo diMunicipale ha eseguito un’altradi servizio nell’area compresa tra Via Giacomo Leopardi, Via D’Annunzio, Via Principe Nicola, PiazzaGuardia, Via Messina e nella Circonvallazione, volta alla repressione dei comportamenti contrari al Codicee alle normative commerciali per la vendita su area pubblica. In particolare, sono state impiegate 5 pattuglie diMunicipale, 3 del Reparto Viabilità e 2 del RepartoCommerciale, che hanno elevato 184 verbali di violazione al Codice– soprattutto per soste su marciapiedi, passaggi pedonali, aree di intersezione e doppia fila – nonché 4 verbali amministrativi per ...

