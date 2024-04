Calciomercato Milan | Christian Pulisic sempre più decisivo | ora il il rinnovo?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 8 aprile 2024), l’americanopiù: ora il club sta valutando ildi contratto fino al 2028… Se c’è un giocatore delche in questo campionato sta facendo la differenza, sicuramente è. L’americano, arrivato la scorsa estate dal Chelsea, si è imposto subito nelle gerarchie di mister Stefano Pioli e oggi è uno dei punti di riferimento della formazione rossonera. Le sue statistiche parlano chiaro: 13 gol e 8 assist in tutte le competizioni. Doppia cifra raggiunta in campionato e reti d’autore. Nessuno si sarebbe aspettato che anche da trequartista il giocatore in maglia numero 11 avrebbe messo in campo una prestazione del genere contro il Lecce. Invece, ...