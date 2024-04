Calciomercato Inter | occhi su Bento | cifre e dettagli per il dopo Sommer

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’puntaMatheus Krepski. Non è un segreto che i nerazzurri siano rimasti stregati dal talento del portiere brasiliani dell’Athletico Paranaense, ben prima che vincesse il Campionato statale, ben prima che esordisse con la Nazionale brasiliana. Ventiquattrenne di Curitiba, 1.90 di altezza, piedi da mediano. Per l’abilità tra i pali chiedere al Maringà che si è visto sbattere la porta in faccia tre volte: smanacciata sul colpo di testa di Ngueba, uscita su Zè Vitor e scorribanda al limite dell’area per togliere palla a Robertinho. Genio e sregolatezza, in pieno stile sudamericano. Le ultime prestazioni hanno attirato le attenzioni della Premier League ma l’avrebbe ancora un buon vantaggio. Quanto costa? La clausola La questione monetaria è sempre decisiva. L’non naviga ...