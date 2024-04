Caccia al furgone rosso per risolvere il mistero del femminicidio di Aosta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Fittosull'omicidio della ragazza trovata morta nella cappella diroccata di Equilivaz, una borgata non lontano da La Salle. A notare il cadavere e a dare l'allarme sono stati dei passanti, degli escursionisti. I primi riscontri medico legali sul corpo della donna indicano un decesso per cause violente. Sono state riscontrate ferite gravi all'addome. Ferite che fanno escludere l'ipotesi di un malore e quella del suicidio. Domani è in programma l'autopsia, affidata all'anatomopatologo Roberto Testi, che potrà accertare le reali cause della morte. Intanto sul fronte delle indagini, condotte da carabinieri del reparto operativo die coordinate dal pm Manlio d'Ambrosi, gli inquirenti sono alla ricerca di unbordeaux. Sarebbe stato visto per due giorni parcheggiato nei pressi del ponte ...