Bormio | Ski Stadium | al via i lavori in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – LeInvernalie ancheinizia a prepararsi per questo grande evento sportivo. Oggi sono partiti iper la realizzazione dello Skidi, il nuovo “cuore” di arrivo della Pista Stelvio: un’opera di straordinaria importanza sia in ambito Giochi Olimpici, sia quale “eredità” di cui il Comune di, la Regione Lombardia e la popolazione godranno in futuro, per eventi di varia natura. La struttura L’intervento è costituito da due strutture distinte, le cosiddette” Family Lounge” (più noto come Ski) e “Hospitality Lounge”, che verranno realizzate immediatamente a valle della zona di arrivo della discesa libera di sci ...