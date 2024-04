Bonus sociali | meno toscani hanno diritto agli sconti sulle bollette Cosa cambia da aprile

(Di lunedì 8 aprile 2024) Firenze, 82024 – Sono quasi 500mila iche ricevono ilgas ed elettrico per disagio economico. La stima è calcolata sulla base dei dati nazionali di Arera, che individua oltre 6,2 milioni di clienti titolari disociale in Italia, di cui 3,8 milioni per l'energia elettrica e 2,4milioni per il gas. Considerando che solitamente la Toscana vale l’8 per cento del totale nazionale, di qui la stima di 496.581 beneficiari deigas e luce nella regione. Una cifra, però, destinata a ridursi in quanto dal 1scorso gliautomaticivanno a chi ha Isee fino a 9.530 euro e fino a 20mila euro per le famiglie con più di tre figli. Con la legge di bilancio 2024 è tornata infatti 'all'origine' ...

