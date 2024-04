Bimba travolta dalle fiamme del barbecue a casa | è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) In una drammatica vicenda che sottolinea i pericoli insiti nell’uso improprio di materiali infiammabili, una bambina di tre anni è stata gravemente ferita in un incidente domestico avvenuto in una villetta nella provincia di Palermo. La piccola è attualmente ricoverata incritiche al Centro grandi ustionati dell’ospedale Civico di Palermo, lottando per la vita a seguito diustioni riportate su molte parti del corpo.acceso sprizzando alcol sulla fiamma Secondo le prime ricostruzioni degli eventi, l’incidente si è verificato mentre un familiare stava accendendo la carbonella delutilizzando alcol. In un tragico ritorno di fiamma, la bambina è stata colpita e ha subito ustioni di secondo grado su estese aree del suo corpo. La prontezza dei familiari nel reagire ha permesso di ...