(Di lunedì 8 aprile 2024) Verde in self service (media nazionale) sopra quota 1,9 euro/litro, gasolio a 1,81 Tornano subito a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent si assesta poco sotto i 90 dollari. Nuovo giro di rialzi pere gasolio nel fine settimana sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Salgono con forza le

Durante le festività Pasqua li, gli automobilisti hanno sperimentato una situazione di disparità nei costi dei carburanti, con la benzina in aumento e il diesel in flessione. Questo fenomeno ha ... (quifinanza)

Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi tornate a salire con forza, in particolare sul diesel, il quadro dei prezzi praticati sulla rete italiana appare al momento poco mosso. Lo ... (quotidiano)

Salgono i prezzi medi dei carburanti con il gasolio self che torna sopra quota 1,8 euro al litro e la benzina a un passo da 1,9 euro al litro: Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio ... (quotidiano)

Benzina ai massimi da sei mesi, al self è a 1,911 euro - Salgono i prezzi dei carburanti, conla Benzina che raggiunge al self il massimo dal 19 ottobre, cioè da circa sei mesi. (ANSA) ...ansa

Benzina, prezzo ai massimi da 6 mesi. Sale anche diesel - Tornano subito a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent si assesta poco sotto i 90 dollari. Nuovo giro di rialzi per Benzina e gasolio nel fine settimana sui listini dei prezzi c ...adnkronos

Sale il prezzo della Benzina: ai massimi per la prima volta da sei mesi - Questi sono i prezzi sulle autostrade: Benzina self service 1,985 euro/litro (servito 2,245), gasolio self service 1,905 euro/litro (servito 2,172), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,473 euro/kg, Gnl ...rainews