Beautiful | anticipazioni 9 aprile | reciproche accuse tra Steffy e Thomas

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 8 aprile 2024): Bill in crisi totale…Una crisi che sembra irreversibile. Tensione alle stelle traper quello che è successo.: Bill abbandonato da tutte e Deacon… Bill screenshot @Sia Katie che Brooke hanno dato “picche” a Bill per quanto riguarda un ritorno insieme e il magnate è davvero giù di morale. Deacon non perde l’occasione di provocare l’altro ex della Logan sr, ma lo Spencer non riesce nemmeno a reagire. Cosa si diranno? Il padre di Wyatt, Liam e Will si riprenderà? Cosa potrebbe aiutarlo? Forse la vicenda con Sheila che abbiamo anticipato?l’una contro l’altroscreenshot ...