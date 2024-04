Al via i lavori della nuova linea tramviaria T2 Bergamo Villa d’Almè - Il video del tracciato

(Di lunedì 8 aprile 2024) IL CANTIERE. Con l’approvazione del progetto esecutivo prende il via ufficialmente il cantiereT2 che entrerà in servizio a luglio 2026. Diciassette fermate, 11,5 km di percorso, 4,5 milioni di passeggeri.

Pescara - Da lunedì 8 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile, Rete Ferrovia ria Italiana (RFI) darà il via a una serie di interventi nei tratti abruzzesi della Ferrovia Adriatica, con particolare ... (abruzzo24ore.tv)

Bergamo , 8 aprile 2024 – Al via i lavori della nuova Linea tramviaria T2 da Bergamo a Villa d'Almè. Dopo una prima fase di intervento, legata alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi ... (ilgiorno)

Pavia , 8 aprile 2024 - Sono iniziati oggi i lavori del Consorzio Est Ticino Villoresi per la tratta lombarda Milano - Pavia della Ciclovia VenTo , 700 chilometri lungo il Po da Venezia a Torino. Il ... (ilgiorno)

Bergamo, lavori in via Statuto: modifica della viabilità - Il cantiere aperto per la realizzazione di una vasca di laminazione che eviti gli allagamenti nel quartiere di Santa Lucia.

Autisti di elitaxi, filosofi digitali e senior-sitter: ecco le professioni del futuro - Cambiano le abitudini, cambiano le città, cambiano i lavori: ecco quali professioni nuove ci saranno in futuro secondo un'indagine di Randstad.finanza

Ex centro direzionale Alitalia di Roma, partono i lavori di demolizione - ROMA (ITALPRESS) - Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha preso parte all'avvio dei lavori di abbattimento dell'ex Centro direzionale Alitalia ...notizie.tiscali