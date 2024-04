A1 | domani notte chiusa uscita Guidonia Montecelio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 9 all’1 di mercoledì 10 aprile, saràl’di, per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 e immettersi sulla A24 in direzione di Tivoli/L’Aquila o di Roma est. (Com/Red/Dire)