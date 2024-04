WWE | Amiche inseparabili | Mercedes Monè fa il tifo per Bayley in vista del suo match a WrestleMania

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 aprile 2024) Siamo stati abituati a vederle comesugli schermi WWE, sia ai tempi di NXT(dove hanno regalato poi un1 vs 1 memorabile) e poi nel main roster, ma in realtàsonoanche nella vita reale anche se ora si trovano in due federazioni diverse e concorrenti come confermato da loro stesse in più occasioni.supportaQuesta notte, nella Night 2 di40, la Role Model affronterà Iyo Sky in unvalido per il WWE Women’s Championship nel suo primo1 vs 1 allo Showcase Of The Immortals.per l’occasione ha voluto esprimere tutto il proprio ...