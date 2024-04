Woody Allen e la nostalgia del passato | “Il cinema ha perso romanticismo”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 7 aprile 2024) All’indomani dell’uscita nelle sale americane del suo ultimo film, Coup de Chance,riflette sullo stato attuale dele non esclude la possibilità di continuare a fare film, qualora se ne presentasse l’occasione, senza però esigere finanziamenti in maniera troppo sfacciata, confermando in parte le recenti dichiarazioni della sorella e produttrice, secondo cui l’acclamato regista sarebbe già al lavoro su una nuova sceneggiatura. Ai microfoni della rivista Airmail,getta innanzitutto uno sguardo nostalgico all’industriatografica del, rimpiangendo un’età dell’oro che non c’è più: “Fare film una volta era un mestiere romantico, ora tutto questo non c’è più! Adesso non mi interessa neanche se i miei lavori vengono distribuiti qui negli Stati Uniti o ...