VIDEO – Frosinone-Bologna 0-0 | Serie A | gli highlights della partita

Monza-Napoli, il gol di Politano visto dalla Curva: "Ohhhh, mamma mia!" (VIDEO) - La prodezza di Matteo Politano nella gara contro il Monza è stata ripresa da un tifoso del Napoli presente nel settore ospiti.areanapoli

VIDEO FV, Viola parte per lo stadio: folla sotto l'albergo - C'è tanta gente fuori dall'albergo della Fiorentina a Torino, dove i viola alloggiavano in vista della partita di stasera contro la Juventus. Come mostrano le immagini di FV, la ...firenzeviola

Il Verona perde in casa col Genoa: è quart’ultimo in classifica - Il Verona va in vantaggio con Bonazzoli in avvio, ma poi subisce la rimonta di Ekuban e Gudmundsson. Annullato per fuorigioco il gol di Swiderski del possibile pari ...corriere