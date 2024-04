Un posto al sole | anticipazioni dall' 8 al 12 aprile | Silvia e Giancarlo in crisi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 7 aprile 2024) Traesploderanno delle tensioni nelle prossime puntate. LeUnal'8 al 122024 rivelano, intanto che Nunzio finalmente capirà che fu Flavio Bianchi a commissionare la sua aggressione e, confrontandosi con Diana, verrà a sapere che l'imprenditore è in combutta con la malavita organizzata. A quel punto, la donna confesserà a Cammarota di essere al corrente delle attività illecite del compagno e lui la esorterà a recarsi subito al commissariato per sporgere denuncia contro di lui. Rossella, invece, sarà ancora molto provata dal suo ritorno a lavoro ea discussione avuta con Riccardo. La giovane dottoressa, in particolare, rifletterà sulle parole di Luca e proverà inutilmente a decifrare i suoi ...