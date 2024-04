Udinese-Inter e Juventus-Fiorentina | cambio comune nella designazione arbitrale

(Di domenica 7 aprile 2024) Arriva undi. Definiti già i sostituti. L’AIA lo ha appena annunciato tramite un comunicato. COMUNICATO ? Si comunica che l’Arbitro Gianluca Aureliano designato come VAR per la garae come AVAR per la gara, valide per la 31^ giornata del Campionato di Serie A 2023/24, sarà sostituito dai colleghi Di Paolo e Abisso. Ad arbitrare il match di domani sera rimane comunque Marco Piccinini della sezione di Forlì, come annunciato già dall’AIA, nelle consuete designazioni arbitrali prima di ogni giornata di campionato.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Alessandro Bastoni non parteciperà alla trasferta in Friuli dell'Inter, dove la capolista della Serie A affronterà lunedì sera alle 20.45 l'Udinese nel tentativo di tornare a +11 sul Milan e ... (sport.quotidiano)

Inzaghi sembra aver deciso la probabile formazione nerazzurra in Udinese-Inter , che sarà il posticipo del lunedì della 31ª giornata in Serie A. Non mancano i soliti dubbi a poche ore dalla partita ... (inter-news)

Quello fra Darmian e Dumfries resta il ballottaggio più frequente per Inzaghi. Cerchiamo di capire chi dei due laterali è in vantaggio sull’altro e perché. BALLOTTAGGIO – Sciolti anche gli ultimi ... (inter-news)

Inter - Bastoni e De Vrij out contro l'Udinese - Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij non prenderanno ufficialmente parte lunedì sera a Udinese-Inter. I due difensori non sono partiti con la squadra in direzione Friuli a causa di alcuni problemi fisi ...napolimagazine

Serie A, Frosinone-Bologna 0-0 e Monza-Napoli 2-4. Ora Verona-Genoa e Cagliari-Atalanta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Frosinone-Bologna 0-0 e Monza-Napoli 2-4. Ora Verona-Genoa e Cagliari-Atalanta ...tg24.sky

Udinese-Inter, Bastoni non ce la fa: probabili formazioni e dove vederla - Alessandro Bastoni non parteciperà alla trasferta in Friuli dell'Inter, dove la capolista della Serie A affronterà lunedì sera alle 20.45 l'Udinese nel tentativo di tornare a +11 sul Milan e avvicinar ...ilgiorno