(Di domenica 7 aprile 2024), 7 apr. (Adnkronos) – In una dichiarazione fornita all’Ukrainska Pravda, un portavoce dell’agenzia di intelligence militareha affermato che l’non è coinvolta nell’con droni sull’dellanucleare di. “L’non è coinvolta in alcuna provocazione armata sul territorio dellanucleare occupata illegalmente”, ha detto il portavoce Andrii Yusov. “Lo Stato aggressore mette ancora una volta in pericolo l’impianto nucleare”, ha detto Yusov. “Gli attacchi russi, in particolare gli attacchi sotto falsa bandiera, sul territorio dellanucleare, così come il dispiegamento di truppe e armi nell’e l’estrazione ...

Pubblicato il 7 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Alla fine dei conti, deve essere l'Ucraina a decidere che tipo di compromessi è disposta a fare , ma dobbiamo consentire loro di essere in una posizione ... (dayitalianews)

Dopo il recente attentato avvenuto a Mosca, torna alla ribalta dell’attenzione mediatica quanto in precedenza ammesso e promesso dai servizi di Kiev . Lo scorso novembre infatti il canale televisivo ... (strumentipolitici)

Ucraina: Kiev nega coinvolgimento in attacco area centrale Zaporizhzhia - Kiev, 7 apr. (Adnkronos) - In una dichiarazione fornita all'Ukrainska Pravda, un portavoce dell'agenzia di intelligence militare Ucraina ha affermato che l'Ucraina non è coinvolta nell'attacco con dro ...lanuovasardegna

“Ecco come Trump può mettere fine alla guerra in Ucraina”. E Zelensky chiede aiuto: “così perderemo” - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Cookie, identificatori del dispositivo o analoghi identificatori online (ad es. identificatori basati sull’accesso, id ...strettoweb

Ucraina-Russia, il piano di Trump per fermare la guerra - La Russia ha annesso territori sottratti all'Ucraina nella guerra iniziata oltre 2 anni fa spingendosi oltre il Donbass. Zelensky sinora ha sempre affermato che l'Ucraina non accetterà un sacrificio ...adnkronos