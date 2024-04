Top Gun | Maverick | Lewis Hamilton e il ruolo mancato nel film | “Avrei fatto di tutto”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 7 aprile 2024) Il sette volte campione del mondo di Formula 1ha svelato, in una recente intervista, di essere stato costretto a rinunciare a unin Top Gun:, diretto da Joe Kosinski, con protagonista Tom Cruise, a causa dei suoi impegni sportivi, confessando anche che la mancata partecipazione alcostituisce per lui un grosso rimpianto. All’interno di una cover story per il mensile GQracconta di avere chiesto direttamente a Cruise, produttore del, per unanche piccolo: “Gli ho detto, guarda ti faccio anche un inserviente, nel caso“. In sede di casting, al campione pare fosse poi stato destinato ildi un pilota da caccia. Un’opportunità che alla fine non si è concretizzata, e non soltanto ...