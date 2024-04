Strage Hamas del 7 ottobre | Guterres | “Niente può giustificare orrore”

(Di domenica 7 aprile 2024) Pubblicato il 7 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Il 7è un giorno di dolore per Israele e per il mondo.puòl'scatenato da. Condanno ancora una volta l'uso della violenza sessuale, della tortura e del rapimento di civili e chiedo il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi". Così sul social X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, a sei mesi esatti di distanza dalladi. Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, è partito per Roma insieme a una delegazione di familiari degli ostaggi ancora nelle mani dia Gaza. Secondo quanto riporta il sito del Jerusalem Post, che cita il ministero degli Esteri dello Stato ebraico, Katz vedrà diversi ...

