Sinner a caccia del numero 1 | parte la stagione sul rosso

(Di domenica 7 aprile 2024) I calzini che cambiano colore, gli scambi che non finiscono mai, le scivolate disperate (anche se i tennisti di oggi riescono a scivolare pure sul cemento…), il sole che non ti dà tregua e la sensazione che la terra rossa che ti circonda sia entrata, granello dopo granello, nei tuoi polmoni...

Tennis, Darderi in semifinale a Houston, Errani a Bogotà: che imprese nei quarti contro Giron e Bara - Non solo Sinner e Berrettini, favolosi exploit dei tennisti italiani in tutto il mondo: Darderi in semifinale all'ATP Houston, Errani al torneo WTA di Bogotà.sport.virgilio

Bertolucci: "Alcaraz e Sinner come Federer e Nadal, sono davvero simili" - Bertolucci ha spiegato così le differenze tra i due: "A fine anno possiamo dire che Jannik è più comtjji e razionale, l'altro ha punte pazzesche che magari Sinner non raggiunge quel giorno ma è meno ...tennisworlditalia

Montecarlo, Sinner e Sonego ricevono una wildcard per il doppio - Diramata l'entry list del torneo di doppio, è stata resa nota la wildcard in favore di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego per il torneo di doppio nel Principato. La coppia probabilmente sarà di scena ...tennisitaliano