Padel | Serie A | definite final four maschili e femminili

(Di domenica 7 aprile 2024) Con questo fine settimana sono giunte alla conclusione le fasi a gironi del campionato diA disia maschile che femminile. Ciò vuol dire che adesso la situazione relativa a play-off e play-out è stata definita del tutto e non senza sorprese. I riflettori se li è presi Milano che ha portato allesia la formazione femminile che quella maschile, grazie ad un successo nello scontro diretto dell’ultima giornata contro il CT Eur. In campo, per la formazione femminile, è poi scesa anche la numero 1 del ranking mondiale, ovvero Paula Josemaria, che ha assicurato la vittoria alla formazione lombarda. Andiamo dunque a scoprire come saranno composti i playoff e i playout di questaA.A: ecco i playoff e i playout Crediti foto: FITP ...

Milano Padel brilla in Serie A: squadre maschili e femminili avanzano alla Final Four - Scopri il trionfo delle squadre di Milano Padel nella Final Four di Serie A e l'ascesa del Padel in Italia. Leggi i dettagli su partite e giocatori.milanosportiva

