Oltrona di San Mamette | a 16 e 18 anni cercano di rapinare una prostituta | arrestati

(Di domenica 7 aprile 2024)di San(Como), 7 aprile 2024 – A bordo di uno scooter, con una pistola scacciacani con cui hanno anche esploso alcuni colpi, hanno minacciato e cercato diunaalbanese di 34. È accaduto stanotte adi San, in via per Appiano, dove i due ragazzi hanno avvicinato la donna, ferma a lato della strada nella sua auto, tentando di rapinarla. La vittima ha chiamato subito i carabinieri: la pattuglia di Lurate Caccivio ha rintracciato i due ragazzi, di 16 e 18, entrambi incensurati,per tentata rapina aggravata in concorso. Sono stati portati rispettivamente al Beccaria di Milano e al Bassone di Como, l’arma e lo scooter messi sotto sequestro.