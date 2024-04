Ninni Bruschetta | “La qualità della parola muove il teatro e il mondo”

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 7 aprile 2024) Fa, cinema, televisione. Recita, doppia, scrive, canta. Gli piace René Guénon. Si considera anzi guénoniano convinto, messinese nato il giorno dell’Epifania del 1962, conosciuto dal grande pubblico per l’instancabile attività di attore non protagonista (sull’argomento ha pubblicato anche un “Manuale di sopravvivenza” nel 2016) o, se volete, per avere impersonato lo sbalestrato direttorefotografia Duccio nelle serie tv del celeberrimo ‘Boris’. Cultore, lettore appassionato, è sospettabile per lui anche un futuro nella narrativa – e forse già lo sa.intanto è fiero di riportare inl’amato Leonardo Sciascia: l’anno scorso fu con ‘Il mare colore del vino’, racconto che dà il titolo a una celebre ...