Mary e George | Intrighi | Complotti e Passione a Corte su Sky e NOW

(Di domenica 7 aprile 2024), sesso e potere a: debutta domenica 7 aprile, su Sky e iin streaming su NOW la nuova serie Sky Original, con la vincitrice del premio Oscar® e del BAFTA Julianne Moore (Still Alice, Far From Heaven), Nicholas Galitzine (Cenerentola, Purple Hearts) e Tony Curran (Mayflies, Your Honour), ispirata all’oltraggiosa storia d’amore fra il re di Scozia Giacomo VI e il suo amanteVilliers. La serie, in sette episodi, andrà con due nuove puntate ogni settimana in onda di domenica in prima serata su Sky Atlantic.Un audace dramma storico che racconta la storia diVilliers (Julianne Moore), una donna di umili origini ma estremamente ambiziosa, che convinse il suo secondo figlio,(Nicholas Galitzine), a ...