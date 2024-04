Lotta | beffa per Frank Chamizo | manca il pass olimpico dopo un ‘pareggio’ Resta un’ultima speranza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Si chiude con tanto amaro in bocca sul fronte italiano la terza e ultima giornata del PreEuropeo di, evento continentale di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024 in corso di svolgimento a Baku. L’unico azzurro capace di raggiungere le semifinali del torneo,, ha infatti perso in maniera controversa e rocambolesca il match decisivo per conquistare ila cinque cerchi nella categoria 74 kg stile libero. Il 31enne nativo di Matanzas, che in precedenza quest’oggi aveva sconfitto nell’ordine il polacco Patryk Krzysztof Olenczyn, l’austriaco Simon Marchl e l’ungherese Murad Kuramagomedov, è statoto in semifinale dal padrone di casa azero Turan Bayramov. Il beniamino locale si presentava all’appuntamento da testa di serie numero 1 del ...