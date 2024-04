L’assoluzione di Bonifazi La gioia amara di Renzi | | Sette anni di fango E nessuno ci chiede scusa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) L’ex tesoriere del Pd, il deputato di Italia viva Francescoviene assolto. E puntuale esplode l’ira di Matteo. Il processo è quello relativo all’inchiesta del nuovo stadio della Roma: il vecchio progetto di Tor di Valle per cui i giudici del tribunale di Roma hanno condannato nove persone e ne hanno assolte dieci. Tra i condannati anche l’ex presidente dell’assemblea capitolina, Marcello De Vito (8e 8 mesi di reclusione). Tra gli assolti, insieme a, l’ex assessore regionale Michele Civita e Davide Bordoni, segretario laziale della Lega. Il senatore Matteoaveva subito suonato la carica, alla notizia. Ma poi si è messo in attesa. "Ho aspettato di vedere come i media scegliessero di dare la notizia deldel mio amico ...