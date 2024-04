La strage al Tribunale di Milano | nove anni dopo il ricordo delle vittime Ma la causa civile è ferma al palo

tornano in tribunale dopo la condanna all'ergastolo, ma non potranno essere inquadrati durante l'udienza per l'istanza di revisione del processo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Entrambi furono ... (firenzepost)

Al via l’udienza per la revisione del processo di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all‘ergastolo per la Strage a Erba, in provincia di Como, dell’11 dicembre 2006. Durante la seduta di oggi, ... (thesocialpost)