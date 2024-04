Il Napoli è le altre | vent’anni senza Enrico Ameri

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 7 aprile 2024) Toccò a lui la radiocronaca di Verona-quel 16 settembre 1984, la prima partita in Serie A di Diego Maradona. Quasi un omaggio: la prima voce di una trasmissione che in quella stagione si apprestava a celebrare le ‘Nozze d’argento’ a commentare il più grande. Essendo il radiocronista principale, non poteva non esserci lui (ma anche Sandro Ciotti è nel cuore di tutti) al Comunale di Torino il 9 novembre 1986, quando gli uomini di Ottavio Bianchi espugnarono la Torino bianconera e spiccarono il volo verso il primo storico scudetto., stadio San Paolo, 10 maggio 1987 < >, disse riepilogando il primo tempo della partita del San Paolo il 10 maggio ’87. Raccontò‘prime volte’, ma quella domenica a ...