Il generale Budanov in pressing sulla Germania per i missili ‘intelligenti’ Taurus | ecco perché possono essere la svolta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 aprile 2024 – Kyryloprevede una nuova offensiva russa in Ucraina a fine maggio e punta le speranze suida crocierache lasi è impegnata a consegnare. Così il capo dell’intelligence in un’intervista alla televisione tedesca Ard. Cosa sono iA metà marzo il Bundestag si è opposto all’invio diall’Ucraina. Kiev punta ad ottenere itedeschi a lungo raggio, un’arma considerata fondamentale nella guerra contro la Russia. Questiconsentirebbero alle forze armate ucraine di colpire l’esercito russo in profondità. La caratteristica letale deiè la testata intelligente Mephisto. I, però, ...