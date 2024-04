Ha riaperto il Caffè Di Simo | tanta musica nel segno di Puccini

(Di domenica 7 aprile 2024) Ci sono voluti ben dodici anni per vedere riaprire le porte di uno dei gioielli di Lucca, uno scrigno che conserva la memoria dei principali protagonisti della vita culturale cittadina e nazionale che da quelle parti erano soliti ritrovarsi. Nella giornata di ieri, ha finalmentelo storicoCaselli-Didi via Fillungo, in pieno centro storico a Lucca, frequentato da Pascoli,, Pea, Ungaretti, Viani e tanti altri personaggi che hanno segnato l’800 e il ‘900. Chiuso nel lontano 2012, ilè stato finalmente, sia pure temporaneamente, al termine di una trattativa tra il Comune di Lucca e la famiglia proprietaria del prestigioso immobile. Le sue porte saranno spalacate almeno per tre mesi, ma l’amministrazione comunale si sta adoperando per ...

L’accordo raggiunto tra Comune di Lucca e la proprietà dello storico Caffè di Simo , per la sua riapertura in occasione dell’anno pucciniano, trova il plauso della Fondazione Giovanni Pascoli di ... (lanazione)

