Amici 23 | Anna Pettinelli choc | urla contro tutti Cuccarini | “Hai uno sdoppiamento della personalità” Malgioglio | “Mi devi lasciare parlare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Non accenna a diminuire lo strae Lorellacon il cantante Mida al centro. Durante il Serale del sabato infatti si è rinnovato il guanto di sfidache ha schierato Martinal’allievosquadraed Emanuel Lo. Ma Lorellanon ci sta e cerca di spiegare il motivodecisione di rifiutare la sfida. Laparla sopra la professoressa che la ferma subito: “Ora tistare zitta perché sei brava a buttarla in caciara. Dammi due minuti però taci, chiamiamo le cose con il loro nome. Ritorni a fare un guanto che in realtà è sull’intonazione: un guanto da una prof che ...