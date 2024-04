Volley B1 donne | il direttivo stabilirà a fine mese se iscrivere il club al prossimo campionato Ozzano | a Forlì spareggio per il settimo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Torna in campo la Fatroper la volata finale deldi B1 femminile, dopo due settimane di sosta: la prima osservata per il turno di riposo, la seconda per le festività pasquali. Saràper ile il centro classifica, per le ragazze di coach Turrini, impegnate questo pomeriggio (ore 17,30) asul campo della Bleuline, a pari punti in classifica. La salvezza è praticamente blindata e la Fatro dovrà ritrovare ritmo partita aspettando notizie dal, quando si riunirà ilper stabilire senuovamente o meno la squadra alnazionale di serie B. Le altre gare: Tirabassi & Vezzali Campagnola-Clai ...