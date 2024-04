Turbigo | festa di fine Ramadan negata | tra accuse e ricorso continua la battaglia sul Ticino

(Di sabato 6 aprile 2024)(Milano), 6 aprile 2024 – Tiene banco sulle sponde dalladi ricorsi sul. Tutto era iniziato quando gli islamici residenti a, paese di settemila abitanti del milanese, perlopiù di origine pakistana, quasi tutti occupati nelle tante concerie della zona, a febbraio avevano chiesto al sindaco Fabrizio Allevi (Fratelli d’Italia, alla guida di una giunta di centrodestra) la possibilità di avere uno spazio pubblico dove poter celebrare laper ladel mese di digiuno. Nessuna replica formale dall’amministrazione. E per questo la comunità religiosa si era rivolta al Tar, che aveva imposto - per ieri tassativamente entro le 14 - al sindaco di formalizzare una risposta, in virtù del regolamento comunale che obbliga ...

Il sindaco Fabrizio Allevi spiega che il Comune non può garantire un adeguato servizio per i festeggiamenti e lo svolgimento delle normali attività nelle aree interessate festa di fine Ramadan tra ... (sbircialanotizia)

Ancora un no del Comune alla festa di fine Ramadan a Turbigo - Il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi scrive che i motivi al no a uno spazio pubblico per celebrare la fine del Ramadan "si sostanziano, in particolare, nella carenza di organico comunale (come ...rainews

Turbigo, sindaco a comunità islamica: no spazi pubblici per Ramadan - È polemica a Turbigo, centro del milanese, dopo che il sindaco Fabrizio Allevi (FdI) ha comunicato alla locale associazione islamica 'Moschea Essa' che il ...lapresse

"Niente spazio per la festa di fine Ramadan" - "Niente spazio per la festa di fine Ramadan per i musulmani": la decisione del sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi.primamilanoovest