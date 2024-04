Tardelli | «Spalletti ha valori | Inzaghi fa gruppo e ho un’idea su Allegri…»

(Di sabato 6 aprile 2024) Marco, ex calciatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e ha toccato diversi temi:e futuro Allegri Reduce da un discorso all’Onu, Marcoha parlato con La Gazzetta dello Sport su vari temi inerenti il calcio di oggi C’É ANCORA IL RISPETTO – «Sul campo sì, vedo ancora la cattiveria

De Maggio: "Osimhen andrà al PSG! Italiano Ha dato lezioni di calcio anche a Spalletti..." - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Italiano è venuto a Napoli ed ha dato lezioni di calcio a Garcia, ma poi battè anche il Napoli di Spallett ...tuttonapoli

EURO 2024 - Italia a caccia del bis: in quota passaggio del turno alla portata, i bookie scommettono sui convocati di Spalletti - Mancano ormai poco più di due mesi a Euro 2024, dove l’Italia si presenta da campione in carica. Per gli Azzurri, dopo l’addio di Roberto Mancini, sarà Luciano Spalletti a guidare la nazionale nella s ...napolimagazine

Tardelli: "Juve, sarebbe un dramma sportivo-finanziario non andare in Champions" - Direttamente dalle pagine de "La Stampa", Marco Tardelli, ex giocatore di Juventus e nazionale, si sofferma sul momento della squadra bianconera: "I bianconeri ci avevano illuso, ...tuttojuve