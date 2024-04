Milan-Lecce | Sticchi Damiani lascia la tribuna dopo aver applaudito ironicamente l’arbitro

(Di sabato 6 aprile 2024) Caos in occasione del gol del 3-0 delcontro il. Due episodi arbitrali, tutti e due molto contestati, che hanno fatto infuriare i giallorossi in campo e la dirigenza presente sugli spalti, con il presidente Sio, sua moglie e l’amministratore delegato Mencucci che hanno abbandonato lo stadio. Gli episodi diIl primo con ilattacca dalla fascia destra e lancia la palla al limite dell’area, dove Krstovic prova a ricevere. Il centravanti montenegrino osserva il pallone lungo tutto il tragitto, successivamente alza la gamba per tentare uno stop al volo. Al momento dell’aggancio col pallone, sulla sua strada incontra Chukwueze ed il piede della punta impatta sul corpo del giocatore rossonero, che resta a ...

