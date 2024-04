L’Isola dei Famosi potrebbe tornare in Rai con Simona Ventura

Isola dei Famosi: Chi è Maité Yanes Età, lavoro, Instagram, Foto - Il profilo Instagram ufficiale della Yanes è @maite_yanes, che al momento conta più di 8.000 follower. Un numero che, senza ombra di dubbio, è destinato a crescere, dato che è una delle naufraghe ...comingsoon

Sonia Bruganelli: «Quando mi sono lasciata con Paolo Bonolis molte sue “amiche” si sono fatte vive. Tra donne non c'è solidarietà» - Dal Grande Fratello Vip a L'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli torna a sedersi in studio, torna in televisione come opinionista di un reality. Un ruolo che le piace perché «fanno emergere la reale ...ilmattino

Dario Maltese a Verissimo, chi è il giornalista del Tg5 Età, vita privata, il sì a L'Isola dei famosi, la carriera e i social - La comunicazione ufficiale è arrivata: dall'8 aprile su Canale 5 inizierà L'Isola dei Famosi 2024. Sarà un'edizione con un cast tutto nuovo: alla conduzione ci sarà Vladimir Luxuria che prende il ...ilmessaggero